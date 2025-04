Parone senza elettricità per 20 ore: sale la protesta dei residenti. La frazione di Varallo in balia del maltempo: «La linea è troppo antiquata».

Parone senza elettricità per 20 ore: sale la protesta dei residenti

E’ successo un’altra volta: Parone senza luce per quasi 20 ore. «Ricorre spesso, troppo spesso, che in occasione di temporali, eventi meteo avversi intensi, la frazione rimanga senza la fornitura di energia elettrica – segnala Pier Michele Cucciola -: è accaduto tra mercoledì e giovedì scorso, 16 e 17 aprile, in seguito alla caduta di alcuni alberi sulla linea che alimenta la località in cui risiedono 130 persone, nostri concittadini con pari diritti rispetto a tutti gli altri varallesi, utenti del servizio elettrico».

Il problema, prosegue Cucciola, «risiede nella linea elettrica, ormai datata (come evidenziato nella foto), che partendo dalla strada provinciale 105 Doccio-Crevola si inerpica sul versante per arrivare alle spalle della frazione e, dopo una biforcazione, raggiungere con un tratto la zona della chiesa di San Bernardo e con l’altra la località Piane. Alcuni tentativi di pulizia radicale della fascia di rispetto della linea non sono serviti a risolvere in modo definitivo la situazione».

Serve una linea nuova

Quali, dunque, le alternative? «Senza addentrarci troppo in soluzioni tecniche, l’interramento rappresenterebbe il modo più sicuro per evitare altre interruzioni di fornitura – sostiene Cucciola -: costi di tale operazione probabilmente elevati. Altre ipotesi risolutive: accesso da Locarno verso la chiesa di San Pietro o da Crevola… lasciamo ai tecnici di e-distribuzione l’individuazione della soluzione più opportuna e possibilmente la più rapida».

«L’intervento con generatori di corrente, come accaduto anche in questa circostanza, garantisce la fornitura di energia elettrica con dei costi comunque non trascurabili anche semplicemente per l’alimentazione di carburante degli stessi. Ormai la situazione non è più sostenibile: rabbia, esasperazione, senso di abbandono per chi ha deciso di risiedere in una delle più amene località del nostro comune di Varallo».

«Mi rivolgo direttamente a e-distribuzione perché si giunga a una soluzione definitiva: se, invece, fosse già in programma la determinazione a intervenire, sarebbe utilissimo rendere noto il progetto e i tempi di realizzazione ai paronesi. Confido che l’amministrazione comunale cittadina nella persona del sindaco, che conosce molto bene la realtà, si faccia interprete di questo appello e ponga in essere ogni opportuna azione per la difesa dei diritti dei propri concittadini».

