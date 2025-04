Incidente ad Agnona, auto finisce giù per una scarpata. Intervento nella notte per riportare il conducente sulla strada e affidarlo al 118.

Incidente ad Agnona, auto finisce giù per una scarpata

Un’auto distrutta a un uomo al pronto soccorso a seguito di un pauroso incidente accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 25 aprile, in località Agnona nel comune di Borgosesia. Una vettura è uscita dalla carreggiata demolendo le protezioni ed è rotolata giù per la scarpata che fiancheggia la sede stradale. E’ stato il secondo incidente che si è avuto in Valsesia il giorno del 25 Aprile, dopo quello lungo la Cremosina di Valduggia che ha coinvolto una motociclista di 20 anni.

I soccorritori in azione

Scattato l’allarme, sul posto (erano circa le 22) si sono portati vigili del fuoco, carabinieri e operatori del 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Varallo hanno trovato l’autovettura nel dirupo. E hanno dovuto applicare le tecniche di soccorso Saf (Speleo alpino fluviale) per poter raggiungere il conducente e prestare i primi soccorsi.

Poi, con l’utilizzo della barella toboga, l’uomo è stato trasportato al piano strada ed è quindi stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per le cure del caso. Nel frattempo i carabinieri della zona eseguivano i consueti rilievi. Non dovrebbero essere stati coinvolti altri veicoli.

Alla fine il conducente è stato portato al probnto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero con una ambulanza medicalizzata.

