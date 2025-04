Ragazza in moto precipita in una scarpata lungo la Cremosina a Valduggia

Ragazza in moto precipita in una scarpata lungo la Cremosina. Una ventenne trasportata all’ospedale “Maggiore” di Novara in codice rosso.

Ragazza in moto precipita in una scarpata lungo la Cremosina

Una giovane motociclista di 20 anni è finita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara dopo una brutta caduta lungo la Cremosina a Valduggia. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 aprile.

L’incidente è accaduto lungo la strada provinciale 76. A quanto pare, non ci sono altri veicoli coinvolti: la ragazza ha perso il controllo della sua moto ed è volata già per la scarpata, fermandosi qualche metro sotto il livello della carreggiata.

LEGGI ANCHE: Passerella di caschi rossi sulla Cremosina: iniziativa contro l’alta velocità

Intervento dell’elisoccorso

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Varallo, che in collaborazione con i sanitari del 118, hanno raggiunto l’infortunata. A lei sono quindi stati prestati i primi soccorsi, ed è poi stata portata al livello della strada in una zona sicura. Intanto era arrivato l’elicottero del 118 di stanza a Borgosesia, che ha portato la ragazza al pronto soccorso di Novara. Alla malcapitata è stato dato il codice rosso per l’urgenza, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook