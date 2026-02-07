Maiale scappa e vaga sulla strada. La vicina spaventata chiama i carabinieri. Insolito allarme al 112 scattato in un centro del Biellese orientale.

Un intervento decisamente insolito per i carabinieri quello avvenuto nella serata di giovedì nel Biellese, dove a creare apprensione non è stato un litigio o un incidente, ma un maiale lasciato libero di vagare in strada. Lo riporta La Provincia di Biella.

La richiesta di aiuto è arrivata al numero unico di emergenza 112 poco dopo le 19.30. A chiamare è stata una donna residente in zona che, visibilmente preoccupata, ha segnalato la presenza del suino che si aggirava senza controllo nei pressi della carreggiata. Temendo di poter essere aggredita, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

L’episodio ha attirato l’attenzione anche di alcuni passanti, sorpresi nel vedere l’animale muoversi indisturbato fuori da qualsiasi recinto. Fortunatamente la situazione si è risolta in breve tempo e senza conseguenze. Poco dopo, infatti, il legittimo proprietario del maiale, venuto a conoscenza dell’accaduto, è intervenuto recuperando l’animale e riportandolo all’interno del proprio cortile, mettendo così fine all’allarme.

Foto d’archivio

