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Malore in casa a Valdilana: donna soccorsa nella sua abitazione
L’allarme è scattato nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone e il personale sanitario del 118.
Una donna è stata soccorsa nella mattinata di ieri, mercoledì 24 giugno, a Valdilana, dopo avere accusato un malore all’interno della propria abitazione. La richiesta di aiuto è partita poco dopo le 8.30, facendo scattare l’intervento dei soccorritori.
La situazione ha richiamato rapidamente l’attenzione dei servizi di emergenza. In pochi minuti sono stati attivati i vigili del fuoco di Ponzone, chiamati a raggiungere l’abitazione e a prestare il primo supporto alla donna in difficoltà.
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I soccorsi nell’abitazione
Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni necessarie per assistere la donna e consentire l’intervento in sicurezza. La presenza dei soccorritori è stata fondamentale per gestire i primi momenti dell’emergenza domestica.
Successivamente è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha preso in carico la donna e ha effettuato le valutazioni del caso. Gli operatori hanno prestato assistenza direttamente sul posto, dopo l’allarme lanciato nella prima parte della mattinata. Lo riporta La Provincia di Biella.
Foto d’archivio
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