«Mi hai rotto lo specchietto»: tentata truffa a Gattinara, automobilista non ci casca

Una possibile truffa dello specchietto è stata segnalata nella mattinata di ieri, lunedì 10 agosto a Gattinara, nella zona dell’ospedale. A raccontare l’accaduto sui social cittadini e su Gattinara online è Gilberto Leonardi, automobilista che ha riferito di essere stato avvicinato poco dopo essere ripartito con la propria vettura.

L’uomo racconta di avere sentito un colpo subito dopo la partenza, senza inizialmente attribuirgli importanza. Poco dopo un’altra auto ha iniziato a seguirlo lampeggiando. Una volta fermatosi, il conducente dell’altro mezzo gli ha contestato un presunto urto allo specchietto laterale.

La richiesta di chiamare i vigili cambia tutto

A sostegno della propria versione, lo sconosciuto ha indicato anche quella che appariva come una strisciata sulla portiera dell’auto di Leonardi. Una dinamica compatibile con la cosiddetta truffa dello specchietto, utilizzata per convincere la vittima di avere provocato un piccolo incidente e ottenere denaro.

Leonardi, però, ha risposto di essere pronto a compilare i moduli per la constatazione e soprattutto a chiamare la polizia locale. A quel punto l’atteggiamento dell’altro automobilista è cambiato: ha minimizzato il presunto danno e ha rinunciato a qualsiasi richiesta. Un analogo episodio era accaduto a Fontaneto d’Agogna qualche mese fa.

La segnalazione pubblicata sui social

Secondo il racconto, lo sconosciuto ha sostenuto di non voler creare problemi con l’assicurazione, aggiungendo che sarebbe bastato pulire la strisciata presente sulla portiera. Subito dopo è risalito sulla propria vettura e si è allontanato senza attendere l’arrivo degli agenti.

Leonardi ha quindi deciso di raccontare pubblicamente l’episodio per mettere in guardia gli altri automobilisti di Gattinara. In situazioni analoghe è opportuno evitare pagamenti immediati e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per verificare quanto accaduto.

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