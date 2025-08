Con la mano incastrata in una macchina: operaio si infortuna a Pray. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Borgosesia.

Con la mano incastrata in una macchina: operaio si infortuna a Pray

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 31 luglio, alla ditta Gotty di Pray, azienda specializzata nel trattamento e rivestimento dei metalli. Un operaio 51enne di origine indiana, residente in provincia di Novara, è rimasto ferito mentre lavorava all’interno del reparto di lucidatura.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava regolarmente al suo posto durante il turno quando, per cause ancora in fase di accertamento, la sua mano destra è rimasta incastrata in un macchinario per la lucidatura metallica, in quel momento in funzione. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.20.

L’intervento dei soccorritori

Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Valdilana, il personale del 118 e i carabinieri della stazione di Valle Mosso, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. L’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgosesia, dove è stato ricoverato in codice giallo. Non risulta quindi in pericolo di vita, anche se bisognerà vedere quali conseguenze riporterà alla mano.

Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidate allo Spresal (il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Vercelli, attualmente all’opera, come da prassi, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e le condizioni operative al momento dell’infortunio.

