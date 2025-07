«Non faccio il sindaco burattino». Postua, dimissioni con polemica. Sei consiglieri hanno fatto mancare la fiducia a Rosa Donatella D’Alberto. E lei punta il dito contro chi vuole manovrare dall’esterno.

«Non sarò ricordata come il sindaco burattino». Rosa Donatella D’Alberto ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino di Postua, ma vuole togliersi qualche sasssolino dalle scarpe.

Una decisione dettata dalle tensioni in seno alla maggioranza. «Sin dal momento in cui ho depositato le mie dimissioni – scrive lei – la decisione era da considerarsi definitiva e irreversibile. Non si è trattato di un gesto impulsivo, ma della conclusione di un percorso di riflessione lucido e doloroso, dettato dalla consapevolezza che nulla avrebbe potuto mutare un contesto ormai divenuto incompatibile con i principi di correttezza, autonomia e responsabilità che hanno sempre guidato il mio agire».

Poi un pensiero alla comunità: «Mi rivolgo alla comunità che ho avuto l’onore di rappresentare e lo faccio con un sentimento di profondo dispiacere. Dispiacere non per la scelta fatta, che rivendico, ma per essere ricordata come un sindaco dimissionario».

“Non mi faccio manovrare”

«Quel che però non sarò mai e che nessuno potrà mai dire di me è di essere stata un sindaco burattino, manovrabile o piegato alle pressioni di chi, privo di legittimazione e responsabilità istituzionale, ha tentato di sostituirsi a ruoli e prerogative che non gli competevano. Ho servito il mio Paese con dedizione, coerenza e trasparenza e continuerò a farlo in altre forme, perché il mio impegno civico e il mio amore per questo paese non si esauriscono con una carica.

«Ringrazio tutti i cittadini che in questi anni mi hanno sostenuta, ispirata, incoraggiata. A loro rivolgo l’auspicio più sincero: che ci siano ancora occasioni in futuro per tornare a servire il nostro paese con passione e senso di giustizia».

Contrasti con sei consiglieri

I contrasti sarebbero nati al momento del bilancio di previsione, poi approvato. Ma una parte della maggioranza avrebbe iniziato ad andare in contrasto con l’operato del sindaco chiedendo un consiglio straordinario per parlare di diversi punti come l’istituzione di una commissione straordinaria e la rappresentanza nell’Unione montana Valsesia. Sei consiglieri dissidenti avevano chiesto udienza al prefetto, gli uffici prefettizi hanno tentato di mediare.

Rosa Donatella D’Alberto era stata eletta sindaco di Postua nell’ottobre del 2021, e sarebbe quindi scaduta nell’ottobre del 2026. Unica candidata, aveva ottenuto 310 voti validi. il prefetto di Vercelli, Lucio Parente, ha nominato Matteo Pavan (dirigente di seconda fascia in servizio alla Prefettura di Vercelli) come commissario per la gestione provvisoria dell’ente.

