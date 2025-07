Si è dimesso il sindaco di Postua: il Comune è stato commissariato. Rosa Donatella D’Alberto ha deciso di lasciare l’incarico: si andrà a nuove elezioni appena possibile.

Si è dimesso il sindaco di Postua: il Comune è stato commissariato

La sindaca di Postua, Rosa Donatella D’Alberto, ha presentato le proprie dimissioni lo scorso 27 giugno. Dimissione che sono divenute irrevocabili il 18 luglio. E quindi ora il Comune di Postua entra ufficialmente in una fase di commissariamento. La decisione segna l’inizio di una nuova fase transitoria per l’amministrazione locale.

La crisi amministrativa che si è aperta rientra tra i casi previsti dall’articolo 141 del decreto legislativo 267-2000, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale in caso di cessazione dalla carica del sindaco.

Rosa Donatella D’Alberto era stata eletta sindaco di Postua nell’ottobre del 2021, e sarebbe quindi scaduta nell’ottobre del 2026. Unica candidata, aveva ottenuto 310 voti validi.

Già nominato il commissario

In attesa del decreto ufficiale di scioglimento da parte del presidente della Repubblica, il prefetto di Vercelli, Lucio Parente, ha disposto la sospensione del ponsiglio comunale, nominando il dottore Matteo Pavan (dirigente di seconda fascia in servizio alla Prefettura di Vercelli) come commissario per la gestione provvisoria dell’ente.

Il compito del commissario sarà quello di garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dei servizi pubblici locali, fino alla definizione del calendario elettorale e all’insediamento della nuova amministrazione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi con l’emanazione del decreto presidenziale e l’annuncio delle prossime elezioni comunali.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook