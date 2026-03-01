Seguici su

Notti al buio con i lampioni spenti, proteste a Valle Mosso

La consigliera: difficile avere risposte precise dai gestori.

Sono rimaste più di dieci giorni senza illuminazione pubblica la piazza Alpini d’Italia e una parte della frazione Robiolio, a Valle Mosso. A sollevare il caso è la consigliera di minoranza di Valdilana, Chiara Crestani, che denuncia una situazione di disagio per residenti e automobilisti.

«Come da indicazioni presenti sul sito del Comune di Valdilana – precisa la consigliera – ho chiamato il numero verde segnalazione guasti EnerBit 800 913737». Le telefonate, racconta, sono state tre: la prima il 6 febbraio, la seconda l’11 e la terza il 13 febbraio, chiedendo un ulteriore sollecito per l’intervento dei tecnici.

“Difficile avere risposte sui tempi”

«L’operatrice del servizio, gentilissima tra l’altro, ha confermato la presa in carico – spiega Crestani – ma non è stata in grado di fornire indicazioni precise sui tempi di risoluzione, stimando un intervento entro un massimo di 15 giorni». Un’attesa che, secondo la consigliera, lascia perplessi: «Mi aspetterei che un servizio di segnalazione guasti di questa natura fornisca almeno un numero di pratica o un sistema di tracciamento per le segnalazioni aperte, al fine di monitorare lo stato di avanzamento. Purtroppo non esiste. Pertanto agli utenti non resta che incrociare le dita e sperare che torni la luce».

Il post pubblicato sui social ha raccolto numerosi commenti da parte dei cittadini. «Una volta – scrive Margherita – segnalavi il guasto e il giorno dopo mandavano gli operai che intervenivano subito. Ora chissà da dove arrivano. Le cose andavano meglio quando si stava peggio».

