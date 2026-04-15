Ponzone dice addio a Francesco Loro Piana: se n’è andato a 45 anni. Il funerale si celebra oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale.

Ponzone dice addio a Francesco Loro Piana: se n’è andato a 45 anni

Cordoglio in frazione Ponzone e in tutto il basso Triverese per l’improvvisa scomparsa di Francesco Loro Piana, mancato all’età di 45 anni. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità e quanti lo conoscevano.

A darne il doloroso annuncio sono stati i familiari: la mamma Zelia, la sorella Antonella con Maurizio, i nipoti Alessio e Leonardo, e il figlio Jannick con la mamma Marzia, insieme ai parenti e agli amici tutti.

Oggi pomeriggio il funerale al Sacro Cuore

Le esequie si svolgeranno oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Ponzone. Al termine della funzione religiosa, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio di Biella. Infine, le ceneri verranno poi tumulate nel cimitero di Strona, nella tomba di famiglia.

La scomparsa improvvisa di Francesco lascia un vuoto profondo tra i suoi cari e nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

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