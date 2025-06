Portula dichiara guerra alla plastica: nasce anche una nuova associazione. A breve saranno programmate anche giornate di pulizia e camminate ecologiche.

Portula dichiara guerra alla plastica: nasce anche una nuova associazione

Protocollo di intesa tra il Comune di Portula e l’associazione di volontariato “Plastic free” onlus. Nei giorni scorsi c’è stata la firma ufficiale, da parte del sindaco Fabrizio Calcia Ros e del referente di zona dell’associazione Vladimiro Crestani. Presenti all’incontro il vicesindaco Enri Botta e l’assessore Antonella Scalcon.

In questi mesi ci sono stati i primi contatti che sono arrivati alla firma del protocollo d’intesa in cui le due parti collaboreranno per sensibilizzare le persone sulla tutela ambientale, sui temi che riguardano le plastiche e sulle iniziative che si potranno portare avanti.

L’associazione Plastic Free

Plastic Free è un’associazione di volontariato apolitica, apartitica, indipendente e senza scopo di lucro. E’ impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica.

«Siamo contenti di questo accordo – spiega Crestani – si potranno organizzare momenti di pulizia ambientale e lezioni su questo tema nelle scuole. Abbiamo già preso i contatti con le insegnanti della scuola primaria per riuscire, nel prossimo anno scolastico, ad organizzare qualche iniziativa insieme».

Si potranno inoltre proporre passeggiate ecologiche, dare informazioni e sensibilizzare i cittadini attraverso stand o collaborare per le segnalazioni di abbandono dei rifiuti nel territorio.

Un’associazione nel mondo

«Per la nostra associazione è un passo importante, il protocollo d’intesa ci permette di iniziare un cammino che può portare a dei risultati, coinvolgendo le scuole e il territorio». L’associazione è nata nel 2019 ed è attiva sul territorio italiano e in 30 nazioni nel mondo. In Italia sono 487 i protocolli d’intesa firmati con i Comuni, 37 in Piemonte, di cui 3 nel Biellese. «Questo “patto” – commenta Scalcon – vuole essere un messaggio. Insieme si potranno organizzare momenti di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica e fare qualcosa di concreto sul territorio. Si tratta di un argomento significativo, come lo è la salvaguardia ambientale

