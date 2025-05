Portula in festa, oggi riapre il santuario di Rossiglione. In questi mesi un comitato di volontari si è messo al lavoro per poter sistemare il luogo di culto.

Portula in festa, oggi riapre il santuario di Rossiglione

Il tempietto del Rossiglione riapre le porte. La festa sul colle che domina Portula è in programma per il pomeriggio di oggi, domenica 18 maggio. Dopo anni di inutilizzo, i banchi del tempietto potranno ospitare i fedeli e chi vorrà essere presente all’evento.

A organizzare il momento di festa è il Comitato “Insieme per Rossiglione” con la parrocchia e in collaborazione con il Comune. Da mesi i volontari stanno lavorando per salvaguardare l’edificio di culto, di proprietà della parrocchia di Portula, sistemando l’area che lo circonda. Si sta inoltre lavorando a un progetto che prevede diversi interventi.

Anche tanti giovani all’opera

«Per noi è una soddisfazione grande – spiegano i membri del comitato – abbiamo lavorato insieme per uno scopo comune. Tra noi anche tanti giovani e questo è significativo. Anche la comunità ha contribuito con diverse offerte, l’importante era fare qualcosa affinché questo “luogo del cuore” non finisse per essere dimenticato e non subisse danni ancora più gravi, visti i lavori da effettuare e lo stato in cui versava».

C’è chi ha offerto il materiale, chi soldi, chi ha pensato ai fiori per l’altare, chi ha acquistato la legna. «È un cammino ancora lungo, ma ora siamo più tranquilli perché con quanto fatto, anche se provvisoriamente, si sono limitati i danni. È bello vedere, nel fine settimana, la croce e il tempietto illuminati. Speriamo che questo posto caro ai portulesi, riprenda vita».

Il programma

Il programma del pomeriggio di festa prevede alle 15 il ritrovo al colle di Rossiglione, per le persone con difficoltà motorie verrà istituito un servizio navetta. Ci saranno poi i discorsi di rito e la presentazione dei lavori e quindi la benedizione.

Alle 16 il parroco don Carlo Borrione celebrerà la messa alla presenza del coro Cesare Rinaldo di Coggiola. Dopo il concerto del coro ci sarà l’incanto delle offerte e il rinfresco. I bambini della scuola primaria e dell’infanzia del paese stanno lavorando ai disegni che verranno esposti sotto al porticato.

