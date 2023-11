Postua ricorda Simone Martignon: una vita per il paese, è morto a 58 anni. Era stato imprenditore agricolo e manutentore, in pensione da poco.

Postua ricorda Simone Martignon: una vita per il paese

Ha destato commozione in tutta la Valsessera la morte di Simone Martignon. L’uomo viveva a Postua ed era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Se n’è andato a soli 58 anni. La comunità di Postua gli ha dato l’estremo saluto nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale del paese.

In tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia funebre, la chiesa a stento riusciva a contenere chi ha voluto essere presente per dimostrare l’affetto e la stima verso di lui e i suoi familiari. Chi lo ha conosciuto lo rivede nella sua Postua a dare una mano, a essere presente alle varie iniziative, a offrire la sua disponibilità. Martignon, ha combattuto contro un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Pronto a spendersi per il territorio

Da pochi anni era in pensione ed era stato un imprenditore agricolo e manutentore del verde, anche nel paese di Postua. Anche l’amministrazione comunale e il sindaco Rosa Donatella D’Alberto si è unito al dolore dei familiari.

«Simone – ricorda il consigliere Karen Pasquario – si è sempre dato da fare per il nostro paese, per il presepe, con le luminarie. Era partecipe alla vita collettiva. Si occupava anche delle aree verdi e aiutava a tenere in ordine. Era da poco andato in pensione, ma continuava ad occuparsi di alcune aree comunali. Per noi è un dolore grande. Era davvero una brava persona, sempre presente. Una persona che lascia un grande ricordo e un vuoto».

Martignon lascia nel dolore la mamma Maria, la moglie Barbara Trasatti, il figlio Edoardo, il fratello Andrea e la sorella Laura con tutti i parenti e amici. Per volontà sua e dei familiari “ non fiori ma offerte per la ricerca sul cancro”.