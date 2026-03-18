Pray esce dal Sesia Val Grande Geopark: il Comune chiude la collaborazione. «Il Supervulcano? Un progetto non più di nostro interesse».

Pray esce dal Sesia Val Grande Geopark: il Comune chiude la collaborazione

Il Comune di Pray ha ufficializzato la propria uscita dall’associazione geoturistica “Sesia Val Grande Geopark”. La decisione è stata ratificata con una delibera della giunta guidata dal sindaco Lucio Aimone e segna la conclusione di una collaborazione nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio geologico del territorio, in particolare il sistema del Supervulcano della Valsesia e della Valsessera.

L’associazione “Sesia Val Grande Geopark” era stata costituita con finalità di promozione scientifica e turistica dell’area. Tra gli obiettivi principali figuravano la diffusione della conoscenza del Supervulcano, l’individuazione e la mappatura di itinerari dedicati ai visitatori, la realizzazione di materiale informativo – come opuscoli, guide e cartellonistica – e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela del paesaggio.

“Un progetto non più di nostro interesse”

Secondo quanto riportato nella delibera, la quota associativa per i comuni con una popolazione compresa tra 1.501 e 5.000 abitanti – fascia in cui rientra Pray – ammonta a 300 euro all’anno. Tuttavia, il punto centrale della decisione non sembra essere il costo in sé, quanto piuttosto la valutazione sull’efficacia del progetto. Nel documento ufficiale si legge infatti che l’amministrazione ha deciso di recedere perché «non sussistono più le condizioni di interesse al progetto».

Si tratta di una presa di posizione netta da parte del Comune. Va ricordato infatti che proprio il polivalente di Pray, nel 2013, aveva ospitato uno dei primi incontri che portarono alla nascita dell’associazione “Sesia Val Grande Geopark”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook