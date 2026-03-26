Pro loco di Trivero in lutto per Franco, storico volontario. «Sempre disponibile, la sua solita frase era “Lo faccio io”». Aveva 88 anni.

Pro loco di Trivero in lutto per Franco, storico volontario

Aveva 88 anni, ma fino all’ultimo non aveva mai smesso di mettersi al servizio degli altri. La scomparsa di Franco Lesna Maranetto lascia un vuoto profondo nella comunità di Trivero, dove era conosciuto e apprezzato per il suo impegno instancabile nella Pro loco e per la sua disponibilità verso chiunque avesse bisogno.

Volto familiare nelle iniziative locali, Franco era tra i protagonisti delle feste e degli eventi del paese. In molti lo ricordano ogni anno, l’1 novembre, mentre preparava le tradizionali caldarroste nella frazione Lora, vicino a casa sua. O in cucina durante la festa patronale.

Era stato carrozziere

Prima della pensione aveva lavorato come carrozziere, mestiere che gli aveva lasciato una grande manualità e una naturale inclinazione al “fare”. Qualità che ha poi messo al servizio del volontariato, diventando una colonna della Pro loco.

Il funerale, celebrato lunedì nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice a Valdilana, ha visto una grande partecipazione. La comunità si è stretta attorno ai familiari – i figli Barbara e Fabrizio con le rispettive famiglie, i nipoti Matilde, Edoardo e Francesca, la sorella Jole – testimoniando l’affetto costruito in una vita intera. Per sua volontà, niente fiori ma offerte destinate alla casa di riposo di Brusnengo, dove era stato accolto e assistito con cura negli ultimi tempi della sua vita.

Una persona che c’era sempre

Alla cerimonia erano presenti anche i membri della Pro loco, con divise e gagliardetto, simbolo di un legame forte e sincero. Un legame fatto di amicizia e lavoro condiviso, come ricordano le parole di chi lo ha conosciuto da vicino.

«Era uno che c’era sempre – racconta Ruggero Coltro – uno di quelli che si rimboccano le maniche senza esitare. Diceva spesso “Lu fac mi”, lo faccio io. Non si tirava mai indietro: un uomo buono, magari brontolone, ma sempre pronto ad aiutare. Con lui se ne va un pezzo di storia della Pro loco e del paese».

Il ricordo del presidente

Commosso anche il presidente della Pro loco, Stefano Corinaldesi: «Abbiamo condiviso oltre vent’anni fianco a fianco. Era una presenza fondamentale per l’associazione e per tutta la comunità. Ci mancherà per quello che era, per la sua energia, per il suo sorriso. Abbiamo perso una persona speciale». Il ricordo di Franco resta vivo nei gesti, nelle tradizioni e nell’esempio di dedizione che ha lasciato: quello di chi, senza cercare visibilità, ha scelto ogni giorno di esserci.

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