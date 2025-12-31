Raccolta rifiuti, nel 2026 a Valdilana meno giri e più controlli. Pronto il nuovo calendario del ritiro nei vari centri. Si stanno riscontrando miglioramenti per l’umido.

Raccolta rifiuti, nel 2026 a Valdilana meno giri e più controlli

Entra in vigore a Valdilana il nuovo calendario 2026 della raccolta differenziata, ma l’amministrazione comunale guarda già oltre: a partire dalla primavera sono infatti previste alcune novità nel sistema di raccolta dei rifiuti.

Il tema è stato affrontato dal sindaco Mario Carli durante una recente seduta del consiglio comunale, anticipando le linee guida del nuovo piano. La raccolta differenziata resterà centrale, ma con una riorganizzazione dei giri di raccolta, che verranno progressivamente uniformati a quelli adottati nel resto del Biellese.

L’indifferenziato ogni 15 giorni

«In questi anni – ha spiegato Carli – abbiamo introdotto il porta a porta, inserendo anche la raccolta dell’umido. I riscontri sono stati positivi e anche l’albo dei compostatori registra una buona adesione». Risultati che, secondo l’amministrazione, consentono ora di compiere un ulteriore passo avanti nel servizio.

Tra le principali novità previste c’è la riduzione della frequenza per il ritiro dell’indifferenziato, che avverrà ogni quindici giorni. «Si tratta della frazione più costosa da smaltire – ha precisato il sindaco – e questa scelta è possibile proprio perché i cittadini stanno facendo un buon lavoro nella separazione dell’umido».

Aumenteranno i controlli

Accanto alla riorganizzazione dei giri, il Comune intende rafforzare anche i controlli per garantire una raccolta corretta. «Abbiamo già incontrato alcuni condomìni – ha aggiunto Carli – perché sono stati segnalati abbandoni di rifiuti nelle aree dedicate, spesso da parte di persone non residenti. Su questo fronte intensificheremo le verifiche».

L’obiettivo complessivo della nuova gestione è anche quello di contenere i costi del servizio. «Il piano che stiamo predisponendo – ha concluso il sindaco – nasce proprio con l’intento di evitare aumenti pesanti in bolletta». Nei mesi scorsi il tema della riduzione dei passaggi di raccolta era già stato discusso in consiglio comunale: le numerose frazioni di Valdilana, da raggiungere con i mezzi, comportano infatti costi significativi, che l’amministrazione punta ora a razionalizzare senza rinunciare all’efficacia della differenziata.

