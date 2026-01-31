Rifiuti abbandonati: maxi multa e fermo dell’auto per una residente. Intervento a Mezzana dei carabinieri forestali di Pray.

Rifiuti abbandonati: maxi multa e fermo dell’auto per una residente

Episodio di degrado ambientale e abbandono illecito dei rifiuti. L’altro giorno i militari del nucleo carabinieri forestali di Pray hanno notificato una pesante sanzione amministrativa a carico di una cittadina residente a Mezzana Mortigliengo, ritenuta responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti.

L’accertamento è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Arma. Il Comune, attualmente sprovvisto di agenti di polizia locale, ha infatti richiesto il supporto specialistico dei militari per l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. Dalla visione dei filmati è emerso che lo scorso 6 gennaio 2026, intorno alle 13.30, una donna, giunta sul posto a bordo della propria autovettura, aveva depositato senza prenotazione una stufa elettrica e un televisore accanto ai contenitori per la raccolta urbana.

Identificata l’auto e la proprietaria

Attraverso l’identificazione della targa e l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati, i carabinieri forestali sono risaliti alla proprietaria del veicolo, alla quale è stata contestata una violazione del regolamento comunale di polizia urbana e rurale. La trasgressione ha comportato una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Oltre alla multa, è scattata anche una sanzione accessoria: il fermo amministrativo del veicolo per un mese, fino al 21 febbraio 2026, in applicazione delle disposizioni del Codice della strada. L’automobile è stata affidata in custodia alla stessa proprietaria presso la propria abitazione.

