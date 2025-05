Rifiuti, meno giri per contenere i costi. Valdilana valuta l’ipotesi. Nonostante i miglioramenti nella differenziata, le bollette continuano a rincarare.

Rifiuti, meno giri per contenere i costi. Valdilana valuta l’ipotesi

A Valdilana si fanno ipotesi per capire come abbattere il costo della raccolta rifiuti. Anche perché, pur con piccoli rialzi, la Tari è sempre aumentata nonostante l’impegno a migliorare la raccolta differenziata. Valdilana ha inserito anche da qualche tempo la raccolta dell’umido. Ma a pesare sulle spese sono i giri che vengono effettuati.

Per ora in seda di consiglio comunale è stata approvata una delibera dove variano le percentuali delle varie scadenze, la rata finale sarà del trenta per cento del totale.

Ma intanto si stanno facendo valutazioni più ampie. «Stiamo facendo un ragionamento sulla Tari – ha spiegato il sindaco Mario Carli -. La considerazione è questa: ci sono possibilità di abbattere i costi. C’è una questione educativa che va affrontata e su cui bisogna puntare. La differenziata ha portato anche effetti positivi con l’organico. Ma possiamo intervenire sui giri che andiamo a fare».

L’ipotesi di ridurre i giri di raccolta quando non servono

E il primo cittadino ha lanciato qualche ipotesi: «Possiamo pensare di diminuire i giri, magari nel periodo invernale sull’organico. È un messaggio che abbiamo cercato di far arrivare». Questo comporterebbe un risparmio evitando quindi ai mezzi di girare continuamente.

Ma c’è anche un altro fattore da considerare: «Avere uno spazio per depositare i rifiuti vorrebbe dire anche abbattere ulteriormente i costi – ha aggiunto Carli -. Migliorare la raccolta e diminuire i giri è il ragionamento che stiamo facendo. Se si vuole invece una raccolta al top tutti i giorni allora è inevitabile che ci siano continui aumenti».

E inoltre il primo cittadino ha evidenziato: «Anche i Comuni che hanno chiesto la raccolta di prossimità hanno avuto aumenti importanti in bolletta». Insomma alla fine quello che pesa davvero sulla spesa sono i giri dei mezzi. Il consigliere di opposizione Roberto Costella ha invece puntato l’attenzione sulla nuova formula delle rate da pagare: «Per le tariffe è molto complicato riuscire a capire le rate».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook