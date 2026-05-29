Schianto sulla Cossato-Valle Mosso, la vittima è un pensionato di Valdilana

Si chiamava Stefano Amella, aveva 85 anni ed era residente a Valdilana l’uomo morto nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 232 Cossato-Valle Mosso. L’anziano viaggiava a bordo della sua Fiat Panda quando, poco dopo la galleria della Volpe, si è verificato il violento scontro con un autocarro. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Lo schianto lungo la statale

Secondo i primi accertamenti, l’auto dell’85enne ha invaso la corsia opposta andando a impattare frontalmente contro il mezzo pesante. L’urto è stato devastante e la vettura è poi terminata contro il guard rail. L’autista del camion, sotto choc dopo l’accaduto, non ha potuto evitare la collisione nonostante la velocità moderata.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Alcuni automobilisti hanno tentato di aiutare il pensionato subito dopo l’incidente, ma l’abitacolo della Panda era completamente deformato.

I soccorsi e le indagini

Per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Restano ora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo della vettura. L’ipotesi più probabile è quella di un malore.

Gli agenti della polizia stradale stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e lavorano per ricostruire con precisione la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore improvviso accusato dall’anziano prima dell’impatto.

Disagi e traffico bloccato

La statale 232 è rimasta chiusa per buona parte del pomeriggio per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza il tratto invaso dai detriti. La viabilità è tornata regolare solo in serata, dopo lunghe code e rallentamenti lungo tutta la zona interessata dall’incidente.

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