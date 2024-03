Scontro fra due auto a Sostegno lungo la strada provinciale. LE FOTO

Scontro fra due auto a Sostegno lungo la strada provinciale. Sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118.

Impatto fra due auto lungo la strada provinciale 64 che unisce Crevacuore a Roasio. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Sostegno intorno alle 17.30.

Sul posto si sono portate una squadra dei vigili del fuoco di Biella e due di Ponzone, che sono intervenute con i loro mezzi per portare soccorso ai conducenti e per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Gli occupanti dei due veicolo coinvolti sono stati estratti dalle loro auto e consegnati al 118 arrivato sul posto. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di prassi: starà a loro ricostruire la dinamica dell’episodio e attribuire eventuali responsabilità.

