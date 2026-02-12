Scontro tra monopattino e auto a Valdilana: 26enne in ospedale. Il giovane è finito al pronto soccorso con codice giallo.

Scontro tra monopattino e auto a Valdilana: 26enne in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di ieri, mercoledì 11 febbraio, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Un giovane di 26 anni, di origine straniera, è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra il monopattino su cui viaggiava e un’autovettura condotta da una donna di 58 anni.

L’impatto è avvenuto nelle ore del mattino, in un tratto di strada del centro abitato. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del sinistro: saranno gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, a stabilire eventuali responsabilità e a ricostruire quanto accaduto.

L’intervento dei soccorritori

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane rimasto ferito. Dopo le valutazioni iniziali, il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso con codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità ma non tali da far temere, al momento, per la vita.

La conducente dell’auto si è fermata per prestare assistenza e collaborare con le forze dell’ordine.

