Scontro sulle strade di Valdilana: coinvolte due automobiliste

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 14 di oggi a Valle Mosso, lungo la strada provinciale 200, all’altezza dell’incrocio con Ponzone. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili, una Hyundai e una Lancia Y.

Alla guida della Hyundai c’era una donna del 1980 residente a Valdengo, mentre sulla Lancia Y viaggiava una donna del 1970 residente a Bioglio. L’impatto non ha provocato conseguenze fisiche alle persone coinvolte.

Nessun ferito dopo lo scontro

Nonostante la collisione, nessuna delle due conducenti ha riportato ferite. La situazione si è quindi risolta senza la necessità di interventi sanitari.

Dopo l’incidente, le due automobiliste hanno proceduto alla compilazione del modello Cid, necessario per la constatazione amichevole e la gestione dei danni ai veicoli.

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Accertamenti sulla dinamica

La dinamica precisa dello scontro resta da chiarire nei dettagli. L’incidente si è comunque concluso senza conseguenze gravi, limitandosi ai danni riportati dalle vetture.

Foto d’archivio

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