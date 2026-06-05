Scontro tra pullman e camion a Valdilana: traffico in tilt sulla strada per Crocemosso

Disagi alla circolazione nella tarda mattinata di ieri, giovedì 4 giugno, lungo la strada che collega Valle Mosso all’abitato di Crocemosso, nel territorio di Valdilana. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un pullman di linea e un camion, provocando rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Non ci sono feriti coinvolti nell’incidente. L’impatto è avvenuto all’altezza di una curva stretta e ha comunque creato notevoli problemi alla viabilità in una delle arterie più trafficate della zona, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando molti automobilisti si stavano spostando tra le diverse frazioni del territorio.

Viabilità rallentata e accertamenti in corso

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, impegnati sia nei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro sia nella gestione del traffico. La presenza dei mezzi coinvolti sulla carreggiata ha inevitabilmente causato rallentamenti e disagi alla circolazione per diversi minuti.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto lungo il tratto stradale che conduce a Crocemosso. Non è escluso che le difficoltà di manovra in un punto particolarmente stretto della carreggiata possano aver avuto un ruolo nell’incidente, anche se ogni ipotesi resta al momento al vaglio degli investigatori.

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Mattinata complicata per gli automobilisti

Molti automobilisti sono rimasti bloccati in coda o costretti a procedere a passo d’uomo in attesa della rimozione dei mezzi incidentati. La situazione ha generato inevitabili disagi anche per il trasporto pubblico locale e per chi doveva raggiungere le attività commerciali e lavorative della zona.

Fortunatamente, nonostante l’impatto tra il pullman e il camion, non si registrano conseguenze per le persone coinvolte. Un aspetto che ha evitato un bilancio ben più grave e che ha consentito agli operatori intervenuti di concentrarsi rapidamente sul ripristino della normale circolazione stradale.

Foto redazione

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