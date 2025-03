«Servono i carri armati per viaggiare tra Ponzone e Cereie». Ex consigliere di Trivero punta il dito contro un tratto pieno di buche e avvallamenti.

«Servono i carri armati per viaggiare tra Ponzone e Cereie»

«Anche la storica cappelletta si è arresa davanti allo stato disastroso della strada di Cereie. Lo interpreto come un segno divino…» Ironia a parte, l’ex consigliere di Trivero Piero Casula mette in evidenza un problema oggettivo, vale a dire la situazione del collegamento stradale tra Cereie e Ponzone.

«Ci passo ogni giorno e sta diventando davvero pericolosa quella strada – evidenzia -. Ci sono avvallamenti scendendo subito dopo l’acquedotto. Non si rischia solo di rifare le sospensioni, ma anche di perdere il controllo dell’auto. Stanno venendo meno le condizioni di sicurezza».

Buche e asfalto deteriorato

Ma l’avvallamento non è il solo problema: «Anche scendendo verso Ponzone la situazione non migliora, ci sono buche, l’asfalto è sgretolato in diversi punti». E anche in prossimità di Ponzone le cose non migliorano: «All’altezza dello svincolo per Zoccolo, proprio nelle ultime decine di metri prima di arrivare all’incrocio con la provinciale di Ponzone è un continuo di buche e asfalto ormai malandato. E’ una sfida per gli ammortizzatori. E’ già tanto che non si siano verificati incidenti. Bisogna interpellare subito il governo per farci dare dei carri armati che comprerà l’Ue, perché i cingolati sono gli unici mezzi rimasti sicuri per percorrere quella strada…»

Una strada percorsa da centinaia di auto ogni giorno. «Per fortuna i residenti conoscono bene la situazione e vanno piano – aggiunge Casula -, ma non è normale in un territorio come il nostro avere strade del genere e soprattutto poco sicure».

Appello all’amministrazione

L’appello è rivolto all’amministrazione comunale: «Organizzano incontri su tutti i temi, ma sulle strade forse bisogna prestare maggiore attenzione. E sinceramente da quando è partito il Comune di Valdilana si continuano a sponsorizzare i famosi lotti per la sistemazione delle strade da centinaia di migliaia di euro. Hanno pure fatto fare uno studio monitorando tutto il territorio per capire le priorità dove intervenire. E non si sono accorti che la strada di Cereie necessita di un intervento completo?»

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook