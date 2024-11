Tre assunti su 205 iscritti: i risultati del “concorsone” di Valdilana. Dopo la prova scritta erano rimasti in quindici, in undici invece hanno superato l’orale. E ora si pensa già a un bando per il 2025.

Sono Bruno Lanfranchi, Giovanni Andricciola e Cristina Zignone le tre persone che sono arrivati ai primi tre posti all’ultimo concorso pubblico bandito dal Comune di Valdilana. Un concorso molto partecipato: si erano infatti presentati in 205 per i tre poti a disposizione di istruttori amministrativi, due da assegnare inizialmente all’area affari generali, istruzione, attività culturali, sport, socio-assistenziali, asilo nido, e uno all’area finanziaria, tributi e personale. due da assegnare inizialmente all’area affari generali, istruzione, attività culturali, sport, socio-assistenziali, asilo nido, e uno all’area finanziaria, tributi e personale.

Un concorso che aveva una curiosità: visto che in questo settore a Valdilana i dipendenti donna sono di gran lunga la maggioranza, era scattata la norma finalizzata a privilegiare i concorrenti maschi.

L’iter del concorso

A inizio ottobre c’era stato l’esame scritto che era stato passato da soltanto quindici candidati.. La seconda fase era l’esame orale dello scorso 21 ottobre che ha visto 11 candidati passarlo. Alla fine la commissione ha valutato i risultati della prova scritta e di quella orale. E nell’ordine i vincitori sono stati appunto Bruno Lanfranchi, Giovanni Andricciola e Cristina Zignone. La graduatoria stilata dalla commissione e messa agli atti del Comune rimarrà valida per due anni.

I tre vincitori entreranno in carica entro la fine dell’anno, il Comune ha avviato le pratiche per l’assunzione.

Ma non è finita qui. «Per il 2025- annuncia il sindaco Mario Carli – procederemo ad altre due assunzioni sempre per il settore amministrativo, in ottica di potenziamento dell’organico e in vista di alcuni pensionamenti imminenti».

