Il Comune di Valdilana assume: corsia preferenziale per i maschi

Il Comune di Valdilana assume: questa volta corsia preferenziale per i maschi. Servono tre istruttori amministrativi, tentano il concorso in 205.

Il Comune di Valdilana assume: questa volta corsia preferenziale per i maschi

C’è stato grande interesse per il concorso pubblico volto all’assunzione di tre istruttori amministrati al Comune di Valdilana. Il termine per presentare la domanda è terminato lunedì scorso, e pochi giorni dopo sono stati resi noti i candidati che dovranno sostenere le prove scritte e orali. Il numero è ragguardevole: 205 candidati.

Due dei nuovi assunti saranno da assegnare inizialmente all’area affari generali, istruzione, attività culturali, sport, socioassistenziali e asilo nido. E uno invece all’area finanziaria, tributi e personale.

Prima prova il 9 ottobre

Nonostante questo numero, si legge dal verbale, non è stata indetta una prova di selezione, essendo il numero di partecipanti al bando ritenuto congruo per il numero di posti. La prova scritta è in programma per mercoledì 9 ottobre, e si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di Lessona (via Macchieraldo 2). Tutti quelli che avranno superato questa prova, dovranno sostenere quella orale che si svolgerà il 21 ottobre nel Cineteatro Giletti di Ponzone.

Corsia preferenziale per i maschi

Una particolarità del bando è che saranno attribuiti i benefici di legge ai concorrenti maschi. Questo perché in questo settore dell’orgabnizo comunale c’è già un 86 per cento di dipendenti donne, contro appena il 14 per cento di uomini. Per cui, si legge nel verbale, «sussistendo il differenziale tra i generi in quantità superiore al 30 per cento, il titolo di preferenza di cui all’articolo 5 del Dpr 487-1994 e successive modificazioni, sarà applicato nei confronti del genere maschile, meno rappresentato».

La commissione esaminatrice è composta dal segretario comunale Bartolomeo Farana in qualità di presidente, e da quattro dipendenti del Comune: Caterina Segato, Luisa Fava D’Alberto, Alberto Garbaccio Gili ed Emanuele Comoglio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook