Trivero festeggia don Dino: è sacerdote da 75 anni

Una celebrazione speciale accompagnerà la solennità del Corpus Domini che viene celebrata oggi, sabato 21 giugno, a Trivero. La comunità si stringerà attorno a don Dino Lanzone e don Giorgio Foglia, in occasione dei rispettivi anniversari di sacerdozio.

La messa sarà celebrata alle 18 nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice, alla presenza dei due sacerdoti. L’animazione musicale sarà curata dal Coro San Bernardo, che accompagnerà con il canto questo momento carico di emozione e riconoscenza.

I 75 anni di sacerdozio per don Dino Lanzone

Un traguardo eccezionale per don Secondino Lanzone, conosciuto e amato come don Dino: 75 anni di ministero sacerdotale vissuti con straordinaria dedizione all’interno dell’alto Triverese.

Nato a Crocemosso il 22 ottobre 1926, fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1950. La sua prima destinazione fu Valle Mosso come viceparroco, ma il suo servizio pastorale lo portò in varie realtà della zona: Castagnea di Portula, Trivero, Botto, Bulliana. Importante il suo impegno con i giovani, testimoniato dalla creazione del campeggio di Doues, in Valle d’Aosta, dove per anni ha accompagnato generazioni in un percorso di crescita e condivisione.

L’1 settembre 2003 fu nominato rettore del santuario della Brughiera, che ha saputo rilanciare con passione e visione, realizzando numerose opere insieme a un comitato di volontari. Oggi, pur avendo lasciato l’incarico da qualche mese, continua a vivere accanto al santuario che ha così profondamente segnato.

I 15 anni di sacerdozio per don Giorgio Foglia

Più recente, ma altrettanto sentito, l’anniversario di don Giorgio Foglia, che festeggia 15 anni di sacerdozio. La sua presenza a Trivero è stata fondamentale in anni delicati per la parrocchia, durante la transizione da don Gianni Pedrolini a don Emanuele Biasetti.

Sempre disponibile e partecipe, don Giorgio ha saputo farsi apprezzare per l’impegno costante e il legame con la comunità. Il suo ministero è esempio di vicinanza, ascolto e servizio.

La celebrazione del Corpus Domini 2025 si arricchisce così di un significato ancora più profondo: un’occasione per dire grazie a due sacerdoti che, in modi diversi, hanno segnato la storia recente di Trivero con la loro fede e il loro instancabile impegno pastorale.

