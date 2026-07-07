Ottavo giorno di lotta contro gli incendi: i Canadair tornano a volare sulla Valsesia

È iniziato oggi, martedì 7 luglio, l’ottavo giorno consecutivo di lotta contro gli incendi boschivi che stanno mettendo in ginocchio l’alta Valsesia, e in particolare la Val Mastallone. Fin dalle prime ore della mattinata un Canadair è tornato in azione, ma è presumibile che ne arrivi almeno un altro. I due fronti considerati più delicati sono il vasto incendio sopra Cravagliana e quello che interessa il territorio di Cervatto, dove le fiamme minacciano una pineta. L’emergenza è quindi tutt’altro che conclusa e richiede ancora un imponente dispiegamento di uomini e mezzi.

A Cravagliana il lavoro resta particolarmente complesso. Il rogo, sviluppatosi in un’area impervia, continua infatti a presentare diversi fronti attivi, rendendo indispensabile il supporto dall’alto. Il Canadair effettua continui rifornimenti d’acqua per rallentare l’avanzata delle fiamme e consentire alle squadre a terra di intervenire nelle zone più accessibili.

Attenzione anche a Cervatto

L’altro punto critico è rappresentato dall’incendio sopra Cervatto, dove il fuoco interessa un’area boscata a ridosso di una pineta. Anche qui il supporto aereo è fondamentale per evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente, complicando un quadro già molto impegnativo per i soccorritori. Nei giorni scorsi proprio questo fronte era stato indicato tra quelli da seguire con maggiore attenzione.

Nel frattempo prosegue senza interruzioni il lavoro di vigili del fuoco, volontari dell’antincendio boschivo, protezione civile e personale specializzato. Le operazioni non si limitano allo spegnimento delle fiamme visibili, ma comprendono anche la bonifica del terreno e il controllo dei punti caldi, che potrebbero riattivarsi a causa del vento o del calore accumulato nel sottobosco.

Emergenza ancora lontana dalla conclusione

L’incendio che ha interessato l’alta Valsesia va ormai considerata una delle emergenze boschive più impegnative e devastanti degli ultimi anni per il territorio. Dopo giorni di interventi incessanti, il bilancio ambientale è già pesante e solo quando tutti i focolai saranno definitivamente spenti sarà possibile quantificare con precisione i danni.

Danni che riguardano l’ambiente (ormai si è abbondantemente superato il centinaio di ettari), ma anche i costi dello spegnimento.

Attenzione per la viabilità

Ieri la provincia di Vercelli sulla strada della Val Mastallone ha istituito un senso unico alternato nei tratti compresi tra il km 9+800 e il km 10+200 e tra il km 11+900 e il km 12+300 circa, nel comune di Cravagliana. Divieto di transito a pedoni, ciclisti e motocicli. Questo per consentire agli operatori una maggiore facilità di movimento e intervento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook