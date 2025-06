Trivero ha ricordato il genocidio insieme alla comunità tamil. Anche parecchi cittadini del paese alla manifestazione organizzata dalla popolazione dello Sri Lanka.

Trivero ha ricordato il genocidio insieme alla comunità tamil

Anchwe quest’anno a Valdilana si è tenuta una sentita commemorazione organizzata dalla comunità tamil locale in occasione del 16mo anno dal genocidio di Mullivaikkal, avvenuto nel 2009 nello Sri Lanka. Un drammatico episodio che ha esacerbato la situazione di questa popolazione nel loro Paese di origine, inducendo molti altri a scappare.

L’evento si è svolto in piazza XXV Aprile, a Ponzone. La cerimonia è iniziata con l’accensione della fiaccola da parte di Omar Gioia, industriale che ha sempre aiutato i tamil che negli anni scorsi vennero nel Triverese. A seguire, l’alzabandiera da un rappresentante della comunità. Poi è stato osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime. Il sindaco di Valdilana, Mario Carli, ha acceso la fiamma principale in memoria dei caduti, dando il via a un momento di raccoglimento e rispetto.

La danza delle ragazze

La commemorazione ha incluso omaggi floreali e interventi da parte di consiglieri comunali e rappresentanti locali. Significativo il contributo delle giovane ragazze, che hanno interpretato una danza simbolica rappresentando le sofferenze del popolo tamil durante gli eventi di Mullivaikkal, accompagnata da discorsi in lingua italiana.

Hanno preso parte alla cerimonia anche membri dell’Anpi di Cossato, guidati dal presidente Carlo Lanzone, consiglieri comunali di Valdilana, studenti italiani e cittadini che, attraverso le loro parole, hanno espresso solidarietà e l’impegno a preservare la memoria storica delle vittime e a sostenere i diritti umani. La comunità Tamil locale ha partecipato numerosa, con la presenza di genitori, insegnanti e famiglie intere. Da ricordare che a Trivero la comunità Tamil è una delle più importanti d’Italia.

L’evento si è concluso con l’esecuzione della canzone “Credi, il Tamil Eelam nascerà domani”, mentre la bandiera nazionale tamil veniva sventolata.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook