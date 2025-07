Trivero, la vergogna del “totem” alla Casa della salute: è sempre guasto. L’apparecchio per prenotazioni e referti è fermo da mesi. «E nessuno muove un dito».

Trivero, la vergogna del “totem” alla Casa della salute: è sempre guasto

Hai voglia di parlare di tecologie innovative e telematica. All’ex ospedaletto di Trivero il totem che, molto semplicemente, dovrebbe aiutare i pazienti a prenotare visite, effettuare pagamenti e richiedere referti, è sempre fuori servizio. Era stato presentato come un’innovazione che avrebbe ridotto le code allo sportello Asl di Ponzone e agevolato i cittadini, e così in effetti è. A patto che funzioni.

E invece niente. A volte la tessera non passa, altre volte chi prova a utilizzarlo si trova davanti la scritta “Si è verificato un problema”. A quel punto, non rimane altro da fare che rivolgersi allo sportello Asl.

Una promessa mai mantenuta

Il totem venne installato nel 2017. Doveva essere uno sportello automatico per ricevere referti ed effettuare diverse operazioni, eseguire prenotazioni specialistiche, referti radiologici, scegliere o revocare il medico curante. Ma il totem non ha mai funzionato alla perfezione e, anche in passato, ha dato qualche problema. Ultimamente poi sono rari i periodi in cui si può utilizzare.

Una situazione che Luigi Trabaldo Lena, ex sindacalista, ha portato all’attenzione del Comune e dell’azienda sanitaria: «Da mesi proviamo, scrivendo mail al distretto di Cossato; messaggi al sindaco di Valdilana, ma niente da fare… Un servizio importante come il totem, essenziale per i cittadini solo per ritirare referti, non funziona da mesi. E la cosa più assurda è che questo avviene nella totale indifferenza».

Intoppo anche allo sportello di Ponzone

Nonostante le mail e i solleciti, nessuno si è preso l’impegno di far revisionare il totem o sostituirlo con uno funzionante. «Ecco sono questi i disservizi odiosi che rendono i cittadini rassegnati – riprende Trabaldo Lena -. Mentre si sentono strombazzare spese folli di centinaia di migliaia di euro per colare cemento».

Ma non è l’unico disguido capitato a chi cerca di accedere ai servizi sanitari: «L’altro giorno a Ponzone non funzionava la distribuzione dei numeri per lo sportello. La gente non capiva più chi era primo, terzo, e via dicendo. Motivo? Non funzionava il tasto luminoso. Si sono sono messi i numeri a strappo, creando così confusione, specie tra gli anziani».

