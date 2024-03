Tutta l’azienda e tanti amici per l’addio a Massimo Berti. Il funerale celebrato a Postua. «Ora starai sciando lungo una discesa infinita. Oggi ho brindato a te: a tutto quello che sei stato e a tutto quello che sarai».

Le maestranze della sua azienda hanno voluto partecipare al funerale indossando le divise con le insegne della “Berti Metal Parts Solutions”, come segno di gratitudine per il lungo periodo condiviso sul lavoro. Tantissimi amici e conoscenti hanno partecipato lo scorso martedì mattina a Postua al funerale di Massimo Berti. L’imprenditore è morto a soli 60 anni, ucciso da una malattia contro la quale stava combattendo da tempo.

Tutti stretti intorno ai familiari per salutare una persona conosciuta, stimata e benvoluta in paese, in azienda e nel mondo dello sport amatoriale. Massimo era titolare con Giovanna Berti della “Berti Metal Parts Solutions”, una azienda di Bornate fondata nel 1965 e specializzata nel settore della minuterie metalliche. Un’azienda di quelle che coniugano il clima familiare con un management all’avanguardia. E che infatti è cresciuta parecchio.

La passione per lo sport

Ed era anche un grande sportivo, come accennato. Dallo sci alla bici, passando per il motocross. Sulle due ruote da ragazzo aveva ottenuto anche importanti risultati a livello nazionale. E la passione era proseguita ritrovandosi con gli amici di sempre.

Era stato presidente dello Sci club Mera a lungo dove sono cresciuti i figli Martina e Marco. E anche in quella veste aveva saputo farsi apprezzare da tutti. Per il sodalizio era stato anche un momento importante per quanto riguarda i risultati conseguiti nel settore giovanile.

A Postua lo ricordano come una persona molto attiva e presente nella vita del paese: era stato anche nell’amministrazione, tant’è che anche il Comune ha voluto ricordarlo con affetto. Così come lo ricordano tanti amici e conoscenti.

Il ricordo di un’amica

Tra questi, una donna di Bornate che ha lasciato un ricordo al nostro giornale, pregandoci di restare anonima.

Questo il suo pensiero. «Ciao Massimo, oggi ho brindato a te. A tutto quello che sei stato, e a quello che sarai. La vita qui è una grande scuola che ci prepara al nostro ritorno a casa. Sicuramente starai già correndo in bici o in sella alla tua moto, o forse starai percorrendo una discesa infinita con i tuoi sci, arricchito di tutto l’amore che ti è stato dato. Quella che noi chiamiamo morte non esiste, è solo un cambio di dimensione, di vibrazione. E l’Amore che volava libero, oggi nel tuo giardino, ne è la dimostrazione. Le luci del carnevale si sono appena spente, e tu ci hai lasciato con un leggero colpo di vento, in una giornata di sole e in una cornice di neve».