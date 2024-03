La Valsesia piange Massimo Berti, imprenditore e sportivo appassionato. Aveva solo 60 anni, da tempo stava combattendo contro una malattia.

La Valsesia piange Massimo Berti, imprenditore e sportivo appassionato

Una vita tra il lavoro, la passione per lo sci e le moto, l’amore per la famiglia e l’impegno per la sua azienda. Massimo Berti di Postua si è spento nei giorni scorsi a 60 anni dopo aver lottato a lungo con una malattia. La notizia della sua scomparsa sabato ha lasciato un grande vuoto tra gli amici, i colleghi e in tutti coloro che lo conoscevano.

Era un imprenditore, titolare con Giovanna Berti della “Berti Metal Parts Solutions”, una azienda di Bornate fondata nel 1965 specializzata nel settore della minuterie metalliche. Anche grazie alle sue intuizioni l’azienda è cresciuta negli anni.

La passione per lo sport

Come accennato, Massimo era anche un grande sportivo. Dallo sci alla bici, passando per il motocross. Sulle due ruote da ragazzo aveva ottenuto anche importanti risultati a livello nazionale. E la passione era proseguita ritrovandosi con gli amici di sempre.

Tempo fa era stato a lungo presidente dello Sci club Mera, associazione dove sono cresciuti anche i figli Martina e Marco. E anche in quella veste aveva saputo farsi apprezzare da tutti. Per il sodalizio era stato anche un momento importante per quanto riguarda i risultati conseguiti nel settore giovanile.

Ha visto nel periodo della sua presidenza anche una giovanissima Emilia Mondinelli, ora nel giro della nazionale azzurra. Nel tempo libero Massimo Berti continuava a coltivare la passione per lo sci e per la bicicletta con escursioni in mountain bike nei tracciati della Valsesia.

Il legame con Postua

L’uomo viveva a Postua, dove era stato impegnato anche all’interno del consiglio comunale. L’amministrazione comunale lo ricorda: «Il comune di Postua porge le più sentite condoglianze a Martina e Marco per la perdita del papà Massimo, ex consigliere, amico e fratello».

Nel suo paese era una presenza fissa. Era presente a ogni festa o iniziativa, mettendosi in gioco anche in modo scherzoso. Aveva preso parte più volte al carnevale di Postua, immancabile la sua presenza in occasioni delle feste estive e dei tornei.

I ricordi sui social

Come detto, negli ultimi anni aveva dovuto lottare contro la malattia. E lui non si era sottratto, affrontando con coraggio le difficili situazioni del caso. Ancora la scorsa estate il male si era ripresentato, e lui l’aveva affrontato di nuovo con la sua tenacia e voglia di vivere. «Non si molla», aveva scritto in un post sulla sua pagina Facebook.

Purtroppo le sue condizioni sono poi peggiorate nell’ultimo periodo, e ha dovuto arrendersi alla malattia. Si è spento un uomo e un papà che ha lasciato ricordi importanti tra chi l’ha conosciuto.

Tanti i ricordi degli amici. Scrive Gianluca: «Mancherai tantissimo e porterò con me un bel ricordo della persona che eri. Ciao Berti, berrò un Ricard (anche se non mi piace) in ricordo dei momenti belli vissuti insieme con i nostri amici».

E ancora un altro amico scrive: «Ti ho conosciuto come “Il Berti” uomo schivo e silenzioso, poi pian piano ho scoperto un grande amico, onorato di averti conosciuto. Ciao Massimo, un abbraccio a tutta la famiglia». E ancora Carla scrive sui social: «Mancherai a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti e apprezzarti per quello che sei stato… un grande uomo».