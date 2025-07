Valdilana, 19enne finisce fuori strada per un guasto meccanico. Il mezzo avrebbe improvvisamente perso aderenza, il conducente portato al pronto soccorso.

Valdilana, 19enne finisce fuori strada per un guasto meccanico

Attimi di paura l’altro giorno a Valle Mosso, frazione del comune di Valdilana, dove un giovane di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Il fatto è accaduto lungo una strada comunale, e avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri intervenuti sul posto, il giovane, residente nella zona, era alla guida della propria auto quando il mezzo avrebbe improvvisamente perso aderenza e finito fuori strada. A provocare l’incidente sarebbe stato un guasto meccanico improvviso, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire con certezza le dinamiche.

L’auto, una utilitaria, ha terminato la propria corsa contro il bordo della carreggiata, senza però coinvolgere altri veicoli o pedoni.

Soccorsi tempestivi e tanta paura

Allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, sono giunti rapidamente sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, visibilmente sotto choc ma cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite gravi, ma per precauzione è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biella per ulteriori accertamenti.

Oltre all’equipe medica, sono intervenuti i carabinieri di zona, che hanno effettuato i rilievi del caso e messo in sicurezza la zona. Il veicolo è stato rimosso con l’ausilio di un carro attrezzi.

