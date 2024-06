Valdilana conferma Mario Carli, per il centrodestra diviso è caccia al colpevole. Il sindaco uscente si impone su Roberto Costella e Franco Foglia Parrucin.

Tra i supporter delle due liste sconfitte il botta e risposta sui social è partito già prima che si conoscessero i dati definitivi. Del resto, la somma dei voti degli sconfitti è maggiore di quella del vincitore: e quindi scatta la caccia a chi ha reso impossibile che le due liste vicine al centrodestra andassero unite al voto contro il gruppo vicino al centrosinistra, che invece è sempre rimasto compatto.

Ma queste sono le regole, e certamente Valdilana non è l’unico caso in cui i perdenti si rammaricano perché potevano presentarsi in altro modo. In ogni caso, Valdilana ha confermato la fiducia al sindaco che più di tutti ha guidato la fusione dei comuni di Trivero, Mosso, Valle Mosso e Soprana, creando di fatto la nuova realtà amministrativa. Che entra oggi nella sua seconda legislatura.

Qualche numero

La compagine di Carli “Valdilana insieme” ha raccolto 1941 voti, pari al 43,6 per cento. Secondo posto per Roberto Costella di “Cambiamento per Valdilana” con 1395 voti pari al 31,3 per cento, terzo Franco Foglia Parrucin con “Ritessiamo Valdilana”: 1111 voti e il 24,9 per cento.

