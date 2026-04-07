Valdilana, giovane urtata da un’auto. Al conducente ritirata la patente. Ai controlli delle forze dell’ordine è stato trovato leggermente positivo all’alcoltest.

Valdilana, giovane urtata da un’auto. Al conducente ritirata la patente

Un attimo di distrazione, un manovra sbagliata con l’auto: e una giovane finisce al pronto soccorso, mentre un uomo resta senza patente. E’ accaduto a Valdilana nella giornata di ieri, 6 aprile, dove una ragazza è stata urtata da un’auto mentre si trovava lungo la strada. L’episodio ha subito fatto scattare l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

In base alle prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe una manovra imprudente da parte del conducente del veicolo, la cui esatta dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti previsti in questi casi ed è risultato leggermente positivo all’alcoltest.

Scatta il ritiro della patente

Per lui sono quindi scattati i provvedimenti di legge: sanzione amministrativa e ritiro della patente di guida. Che potrà essere recuperata solo dopo aver seguito nuovamente tutto l’iter previsto in questi casi.

La giovane, soccorsa dal personale sanitario del 118, ha riportato un trauma a un piede. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi necessari a chiarire con precisione quanto accaduto e a definire eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

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