Valdilana ha salutato Leana, volontaria del Fondo Edo Tempia

Cordoglio nei giorni scorsi a Valdilana la morte di Leana Anselmi. La donna aveva 74 anni ed era molto conosciuta in zona anche per la sua attività di volontariato nel Fondo Edo Tempia nella sede di Ponzone. Un impegno costante che l’ha vista in prima linea in tante iniziative, tra queste la “Camminata in rosa” e altri appuntamenti del Fondo che si occupa di ricerca e prevenzione contro i tumori.

Il ricordo dei volontari

«Era una persona disponibile e attenta – ricorda la presidente Laura Giardino – sempre presente quando c’era bisogno. Per noi volontarie della sede di Ponzone è stata una notizia triste sapere della sua scomparsa. Era un’amica di cui ci si poteva fidare, una volontaria che si dava da fare. Una persona importante per la nostra associazione. Al mercoledì era nella sede che si occupava dell’accoglienza e delle visite della nutrizionista. Era attiva, nonostante i problemi di salute. Ci mancherà molto e per non dimenticarla proponiamo una raccolta fondi per fare una donazione al Fondo Edo Tempia in suo ricordo, perché la sua generosità nell’aiutare gli altri possa continuare in sua memoria. Chi vorrà partecipare può rivolgersi nella nostra sede».

Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Pratrivero. La comunità si è stretta attorno al marito Luca Barberis Organista, alle cognate Ives e Donata, e alla nipote Marika con Roberto.