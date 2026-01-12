Valdilana, per una perdita d’acqua costretti a intervenire i carabinieri. Gli inquilini di una palazzina si sono dimostrati del tutto non collaborativi.

Valdilana, per una perdita d’acqua costretti a intervenire i carabinieri

Disagi l’altro giorno in una palazzina di via Roma a Valdilana, località Valle Mosso. Il tutto a causa di una consistente perdita d’acqua in uno degli alloggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dal Nucleo operativo radiomobile di Cossato e dai carabinieri della stazione di Coggiola.

Una situazione decisamente insolita, la chiamata dei carabinieri per un problema relativo agli impianti domestici. Ma in effetti il vero problema era accedere all’alloggio in cui si era verificato il problema.

Inquilini non collaborativi

L’alloggio è occupato da alcuni cittadini extracomunitari che, secondo quanto riferito, non avrebbero inizialmente collaborato affatto con le forze dell’ordine e gli operatori. I vigili del fuoco sono comunque riusciti ad accedere all’abitazione e a interrompere la fuoriuscita d’acqua agendo sulla valvola generale. All’interno dell’appartamento è emerso inoltre che mancava anche la fornitura di energia elettrica.

L’immobile risulta di proprietà di un uomo di 32 anni di origine albanese che, considerata la situazione, ha deciso di trascorrere la notte presso l’abitazione della fidanzata. Durante i controlli, i carabinieri hanno identificato anche una donna di 76 anni residente nell’appartamento sottostante, potenzialmente coinvolta dai disagi causati dalla perdita.

