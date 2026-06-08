Valdilana ricorda Natalino Cacciati, storico artigiano

La comunità di Valdilana ha dovuto dire addio nei giorni scorsi a Natalino Cacciati, storico tinteggiatore scomparso all’età di 88 anni. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, dove familiari, amici e numerosi conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

A darne il triste annuncio sono stati la moglie Mirella, i figli Aldo, Alessandro e Fabio con le rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti, i cognati, il consuocero Salvatore, amici e parenti tutti. Cacciati era molto conosciuto per la sua lunga attività professionale iniziata negli anni Cinquanta.

Le origini di una tradizione di famiglia

L’attività avviata da Natalino Cacciati ha rappresentato il punto di partenza di una vera tradizione imprenditoriale familiare. Negli anni il mestiere è stato tramandato ai figli e successivamente ai nipoti, mantenendo vivo un patrimonio di esperienza e competenze nel settore delle finiture edili e delle tinteggiature.

Oggi quella storia prosegue attraverso Fed, azienda di Crocemosso fondata nel 2010 da Mirco e Luca Cacciati, terza generazione della famiglia. La società opera nel campo delle ristrutturazioni edili e delle tinteggiature, raccogliendo l’eredità professionale costruita dal nonno Natalino nel dopoguerra.

Un uomo stimato in tutto il territorio

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona riservata, concreta e profondamente legata al lavoro. In decenni di attività ha contribuito alla realizzazione e al recupero di numerosi edifici nel Biellese, diventando un volto noto del settore artigiano locale.

La sua figura resta legata anche ai valori della professionalità e della continuità familiare, elementi che hanno permesso alla sua esperienza di trasformarsi in un’attività imprenditoriale ancora oggi attiva e radicata sul territorio. Con la sua scomparsa Valdilana perde uno degli artigiani che hanno segnato la storia del lavoro locale nel secondo dopoguerra.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook