Valdilana si veste di rosa per il Giro: oggi altri eventi in paese

Strade, negozi, balconi, sedi di associazioni e pure le case di riposo si vestono di rosa in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Qui le info sulla seconda tappa. Tutta Valdiana attende l’evento e si mobilita per abbellire il paese ma anche per vivere la festa con iniziative “in proprio”. Proponiamo qui alcune delle numerose immagini postate sulla pagina social del Comune di Valdilana.

In settimana la Pro loco di Soprana aveva proposto “Al mulino in rosa”, apericena con un intrattenimento musicale. Nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, c’è stato il “PinkVibes” alla Pro loco di Mosso. Oggi, sabato 4 maggio, “Bikefest in rosa” farà tappa invece al mercato coperto di Ponzone. Dalle 14 la scuola Mtb Oasi Zegna proporrà un percorso di mountain bike per bambini dai quattro anni in avanti. Verrà servita la merenda offerta dalla Pro loco. L’Oasi Zegna Mtb Enduro proporrà un trail lungo i sentieri del rifugio “La sella”.

Sempre oggi la Pro loco di Crocemosso propone per cena la “Paella in rosa” con musica dal vivo (prenotazioni al numero 333.6994.154).

Gli eventi di domani

Domani, domenica 5 maggio, sarà il grande giorno del passaggio della corsa iridata con lo spettacolo “Aspettando il Giro”. A Ponte Lora di Trivero la Pro loco propone un dj set “P@ul pressure”, con servizio bar, area street food prima, durante e dopo il passaggio degli atleti dalle 11. A Mosso in piazza Italia ci sarà un intrattenimento musicale, servizio bar, area street food. In tutti gli eventi presenti gadget omaggio fino a esaurimento scorte.

Attenzione alle strade chiuse

Lungo il percorso del Giro d’Italia, per domani è previsto il divieto di sosta lungo il percorso interessato (compresi tutti gli stalli parcheggio) dalle 7 alle 17.

E’ inoltre prevista la sospensione della circolazione dalle 12.45 fino al passaggio del “fine gara” nei tratti specificati:

●SP 232: Campore – Falcero – Crocemosso

● SP 200 II Tronco e SP 200 a: Crocemosso (traguardo intergiro) Fornace

● SP 200: Polto – Ponzone – Valle Fredda

● SP 113: Ferrero – Gioia – Lora

● SP 232: Lora (GPM) – Sant’Antonio – Giardino – Viebolche

● SP 200 I Tronco : Viebolche – Bellaria – Mosso – Picco

Da ricordare che anche la Valsessera festeggia il passaggio del Giro con eventi a Coggiola e a Pray.

