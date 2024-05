Dopo 10 anni Coggiola rivive le emozioni del Giro d’Italia. Sabato in paese ci sarà la “Notte rosa revival” in ricordo del passaggio della gara del 2014. Domenica altra iniziativa con la Pro loco di Pray.

Dopo 10 anni Coggiola rivive le emozioni del Giro d’Italia

Domenica 5 maggio passa il Giro d’Italia anche dalla Valsessera. Nella tappa San Francesco al Campo-Oropa il gruppo dopo aver raggiunto Ponzone scenderà lungo la strada della Valle Fredda, per poi svoltare alla rotonda verso Coggiola e qui prenderà la salita lungo la strada provinciale toccando Portula e sbucando a Trivero.

Notte rosa a Coggiola

A Coggiola è già tutto esaurito per il “Revival Notte Rosa»” giro enogastronomico serale con intrattenimento musicale organizzato dalla Pro loco in collaborazione con i bar e negozi di alimentari. Il tutto sul copione della storica “Notte Rosa” organizzata dieci anni fa, sempre in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

Andrà in scena sabato 4 maggio. I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosa così da offrire un colpo d’occhio ancora più suggestivo.

Il programma

Il ritrovo è fissato per le 17.30 a Granero, al Bar Calice, dove sarà servito l’aperitivo. Quindi ci si incamminerà verso la Macelleria Marabelli che preparerà l’antipasto. Il tour proseguirà alla volta della pasticceria “Dolci Capricci” e qui sarà possibile gustare un primo piatto.

Si risalirà poi il paese fino a al Bar Gabri di Zuccaro che, insieme alla gastronomia Fonso. distribuirà un secondo piatto accompagnato da degustazione di vini. Quindi il ritorno verso il Bar Anna dove ci sarà la degustazione di formaggi e infine, tappa conclusiva al Bar XX Settembre con il dolce.

La serata sarà allieta dalla musica de “La Curva Street Band” che accompagnerà nel tour i partecipanti. Le prenotazioni sono ormai chiuse.

Il giorno della gara a Pray

A Pray domenica 5 maggio invece la Pro loco propone “Aspetta con noi il Giro”. Dalle 11 sarà attivo un punto ristoro nel piazzale del Baret, a seguire un pomeriggio di festa. Specialità porchetta allo spiedo e panini imbottiti. «Le biciclette passeranno intorno alle 15.30 ma aspettare con la pancia piena è meglio e poi ogni scusa è buona per passare un pomeriggio in compagnia», spiegano dalla Pro loco.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook