La Valsessera piange Franca Brera Molinaro, morta a soli 61 anni. La donna ha cessato di vivere all’ospedale di Borgosesia.

Lutto in tutta la Valsessera per la scomparsa di Franca Brera Molinaro, venuta a mancare a soli 61 anni. La donna ha cessato di vivere venerdì all’ospedale “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia, dove era stata ricoverata per un grave problema di salute. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla e alla fine hanno dovuto arrendersi.

Il funerale è già stato celebrato

La famiglia è di Coggiola, e ha voluto dare l’annuncio della scomparsa solo a funerale già celebrato. Franca Brera Molinaro, in particolòare, ha lasciato il compagno Bruno e tre sorlelle: Rosalba con Donato, Anna con Roberto e Graziella con Massimiliano. Lascia anche i nipoti Laura, Valentina e Diego e il padrino Carlo Alberto.

