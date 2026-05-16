Vandali al parco giochi di Castagnea: imbrattati gli scivoli

A Portula, nella frazione Castagnea, nelle scorse settimane ignoti hanno imbrattato il parco giochi pubblico con scritte e disegni realizzati con spray colorati. A essere colpiti sono stati scivoli, panchine, giochi e persino alcuni tronchi degli alberi. I volontari dell’associazione “Amici di Castagnea” sono subito intervenuti per ripulire l’area, mentre è stata presentata una denuncia contro ignoti.

Il raid notturno nel parco giochi

Fiori disegnati sugli scivoli, scritte sui giochi, frasi tracciate a terra e panchine rovinate dagli spray. È il bilancio dell’episodio avvenuto nell’area giochi della frazione Castagnea, a Portula, dove qualcuno ha preso di mira uno spazio frequentato soprattutto dai bambini.

Sul muretto sono apparse anche alcune scritte, tra cui “Vuoi una busta? costa…”, oltre a parole in inglese e alla frase “Sandro + Nora”. Secondo quanto emerso, il gesto è stato compiuto durante una notte, visto che durante il giorno nessuno aveva notato movimenti sospetti nella zona.

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L’amarezza dei volontari

«Ci spiace davvero molto – spiega la presidente Barbara Passuello – nell’area vengono diversi bambini e vedere quanto poco rispetto ci sia per il parco giochi e per le cose a disposizione della comunità è veramente brutto e triste».

La presidente sottolinea anche come siano stati colpiti giochi presenti da anni accanto ad altri più recenti. Il vero danno, però, è soprattutto quello legato al senso di inciviltà e alla mancanza di rispetto verso un luogo pubblico pensato per le famiglie e per i più piccoli.

La pulizia e la denuncia

I volontari dell’associazione si sono subito attivati per cercare di cancellare le scritte e ripristinare il decoro dell’area. In alcuni punti la pulizia è stata possibile, mentre in altri i segni lasciati dagli spray risultano ancora difficili da eliminare completamente.

«Due giovani volontari dell’associazione – conclude Passuello – hanno provveduto alla pulizia, dove è stato possibile effettuarla. Resta il fatto che ritrovarsi un luogo pubblico utilizzato soprattutto dai bambini imbrattato e reso sporco da scritte e disegni è un segno di inciviltà». Ora è stata formalizzata una denuncia contro ignoti e si attendono eventuali sviluppi investigativi.

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