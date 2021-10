Caos guardalinee in Promozione: non ce ne sono abbastanza

Promozione, scoppia il caos guardalinee. Non ce ne sono abbastanza per le partite.

Caos guardalinee in Promozione

Nel campionato di Promozione è scoppiato il “caso guardalinee”. In Piemonte, infatti, non ce ne sono a sufficienza per tutte le partite in programma. Domenica 26 settembre, per esempio, nel girone A (quello in cui militano Valduggia e Sizzano) tutte le partite si sono disputate senza la presenza degli assistenti. E così capiterà a rotazione anche negli altri gironi, finché l’emergenza non finirà.

I dirigenti alla bandierina

A sventolare la bandierina sono stati quindi i due dirigenti, uno per squadra. Si faceva in questo modo all’inizio degli anni ‘80 in questo campionato, e si fa ancora oggi dalla Prima categoria in giù.

La situazione ha creato parecchio malumore tra gli addetti ai lavori. E molti sono preoccupati per la regolarità del campionato, soprattutto per la regola del fuorigioco.

La comunicazione alle società

Il problema è venuto fuori mercoledì 22 settembre, quando il presidente del comitato regionale della Lega dilettanti Christian Mossino ha scritto una lettera alle società.

«Vi informiamo – recita la missiva – che il presidente del comitato regionale arbitri ha inteso evidenziarci i problemi diffusi su tutto il territorio nazionale che costringono i comitati regionali a far disputare alcune gare del campionato di promozione senza l’impiego degli assistenti arbitrali».

Una possibile soluzione

Mossino ha chiesto aiuto alle società, invitandole a trovare giorni alternativi alla domenica per disputare le partite.

«Stiamo cercando sinergie per per ampliare l’organico arbitrale, affinché i direttori di gara possano essere coadiuvati nell’espletamento delle proprie funzioni dagli assistenti arbitrali. La prima soluzione individuata potrebbe essere che otto gare settimanali possano essere disputate in anticipo rispetto alla giornata ufficiale o in posticipo.

«Qualora non si potesse configurare la suddetta soluzione, le gare dei gironi A, B, C e D del campionato di Promozione si svolgeranno, a rotazione, prive degli assistenti arbitrali».

