Da Romagnano alla serie A2. L’alzatrice Ilaria Granieri ingaggiata dal Martignacco

Ilaria dal Pavic Romagnano alla serie A2 di volley

All’età di 10 anni è entrata per la prima volta nella palestra del Pavic. Adesso che ne ha 21 (compiuti il 4 giugno) Ilaria Granieri si appresta a vivere la sua prima esperienza in serie A. Nella prossima stagione, infatti, sarà la alzatrice della Itas Ceccarelli Group Martignacco, che milita in A2 femminile. Un bel salto per la giocatrice di Romagnano, che segue le orme dei tanti prodotti del vivaio Pavic approdati poi nella massima divisione pallavolistica o addirittura in Nazionale (come Beppe Loro e Andrea Sala).

Granieri, famiglia di sportivi (i fratelli Martino e Domenico praticano rispettivamente calcio e boxe), si era messa in luce da giovanissima, arrivando a soli 15 anni a essere la regista di riserva della formazione sesiana che militava in serie B2. Poi l’esperienza in serie D, sempre a Romagnano e quindi il primo importante salto in avanti per la sua carriera, il trasferimento a Trento, per giocare in B1. «A 17 anni mi sono spostata in Trentino da sola – racconta – , non è stato facile lasciare famiglia e amici, ma per fortuna ho trovato un ottimo ambiente. Compagne di squadre, quasi tutte giovani come me, e staff mi hanno sempre messa a mio agio. Sono rimasta lì tre anni perché stavo bene e anche perché mi vedevo crescere come giocatrice e come persona».

La chiamata di Martignacco, sestetto della provincia di Udine, la proietta verso la pallavolo di alto livello: «Finora con la squadra friulana ho fatto solo un provino – riprende Granieri – e devo ringraziare il mio vecchio coach Marco Mongera che ha spinto perché avessi questa occasione. Grazie a lui sono migliorata molto sia a livello tecnico, che di testa, che è una componente molto importante per il mio ruolo di regista».

Di certo, quando ha iniziato a giocare, non si sarebbe mai aspettata di poter fare carriera nel volley: «A 10 anni – conferma – sono entrata in palestra tanto per fare qualcosa. Poi però questo sport ha iniziato a piacermi davvero tanto e ora il mio sogno è quello di poter diventare una giocatrice professionista. Oltre al volley non ho grossi hobby, guardo un po’ di serie in tv e stop. A Martignacco spero innanzitutto di trovarmi bene come al Pavic e a Trento, dove sono sempre stata a mio agio e mai giudicata».

In foto Ilaria Granieri con la maglia di Trento, che ha indossato nelle ultime tre stagioni.

