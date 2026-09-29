Ivan Carmellino fa tris al Rally del Rubinetto: il valsesiano domina ancora

Il valsesiano Ivan Carmellino ha vinto domenica 27 settembre il Rally del Rubinetto 2026 insieme al navigatore ossolano Max Minazzi. L’equipaggio sulla Skoda Fabia R5 Rally2 si è imposto nella 33ma edizione della gara, valida anche come 12° Rally 2 Laghi. Per Carmellino è il terzo successo di fila nella manifestazione, il secondo consecutivo al fianco di Minazzi.

Il pilota sesiano aveva già vinto nel 2024 con Passoni e nel 2025 con Minazzi. Questa volta ha costruito il successo con il miglior tempo in cinque delle sette prove speciali disputate tra sabato e domenica. Un rendimento che gli ha permesso di restare davanti anche nei momenti più complicati della gara, compreso un testacoda senza conseguenze decisive.

La sfida sulle prove speciali

Carmellino e Minazzi sono partiti forte sabato sulla doppia «Gianni Piola», verso il Mottarone. A tenerne il passo sono stati soprattutto i francesi Mathieu Arzeno e Romain Roche, secondi nelle prime due prove e vincitori della prima Arola di domenica. La sfida si è interrotta sulla prima «Città di Borgosesia»: Carmellino ha segnato il miglior tempo, mentre Arzeno si è ritirato dopo un incidente.

Nella stessa fase sono usciti di gara anche Simone Miele e Andrea Sassi, fermati dalla rottura di una ruota dopo un contatto. Fabrizio Margaroli e Massimiliano Rolando avevano invece abbandonato dopo la prima Arola. Carmellino ha continuato a spingere: con Minazzi ha vinto la seconda Arola e poi l’ultima, assicurandosi il successo finale. La seconda «Città di Borgosesia» è andata a Ganci-Gonella.

Il podio e la top ten

Alle spalle dei vincitori, Ganci-Gonella hanno chiuso secondi a 24,8 secondi. Romagnoli-Cecchetto hanno completato il podio con un ritardo di 42,2 secondi. Quarta posizione per Pelgantini-Metaldi, seguiti da Marasso-Pieri e Vietti-Ferraris. Settimi Milano-Cotellero, al volante della Lancia Ypsilon HF Rally2 in una classifica dominata dalle Skoda Fabia.

A completare le prime dieci posizioni sono stati Mauro Miele-Beltrame, Pastore-Tarrano e Andolina-Moro. Nella classe Rally4, riservata alle vetture a due ruote motrici, la vittoria è andata a Quaderno-Zanolo davanti a Pizio-Tozzini. Per Carmellino, intanto, il traguardo vale un’altra conferma sulle strade della gara: tre edizioni consecutive vinte, con due navigatori diversi.

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