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SportVarallo e alta Valsesia

La Dufour Varallo domenica a Biella per la sfida con la Nolese

Gara secca valida per l’Eccellenza. In caso di parità supplementari

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7 secondi fa

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Domenica 31 maggio la Dufour Varallo affronterà affronterà la Sportiva Nolese nella decisiva finale dei play off di Promozione piemontese. Appuntamento alle 16 allo stadio comunale di Biella in corso 53esima Fanteria. E’ una gara secca. In caso di parità, si procederà con i supplementari ed eventuali calci di rigore.

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