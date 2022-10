Dai prati di Scopello alla Thailandia, Nicolò Lora Moretto ai Mondiali di corsa in montagna.

Nicolò Lora Moretto ai Mondiali di corsa in Thailandia

Appena cinque anni fa prese parte a una corsa di solidarietà da Scopa a Piode, tra poco partirà per la Thailandia dove affronterà il Mondiali di corsa in montagna. È la favola di Nicolò Lora Moretto, 18enne di Scopello tesserato per il Gsa Valsesia.

Manca ormai poco alla partenza, ma Lora Moretto è concentrato a preparare al meglio la sfida. «Il 30 ottobre ho l’aereo – racconta –. La gara sarà il 6 novembre, avrò qualche giorno per ambientarmi, poi ce la metterò tutta. Sto seguendo gli allenamenti di Italo Quazzola. Sarà una gara veloce con poco dislivello, per questo mi sto allenando in pista a Borgosesia e a Scopello lungo i sentieri».

Una passione trovata per caso

E dire che tutto era iniziato un po’ per caso. «A correre sui sentieri di montagna vicino a casa ha iniziato mio fratello Giuseppe – spiega –. Era il 2017 quando venne organizzata una corsa del Circuito Viola da Scopa a Piode, lui voleva farla e così l’ho accompagnato. Ricordo che camminai per quasi tutto il percorso».

Ma quell’esperienza gli aveva fatto scattare qualcosa. «Iniziai ad allenarmi, anche se subito non mi piaceva. Poi sempre con mio fratello partecipai al Vertical Seccio: 5 chilometri e 1000 metri di dislivello. Mi divertii davvero e così iniziammo insieme ad allenarci per nostro conto».

Il tesseramento con il Gsa

Arrivarono i primi passi in avanti e la voglia di confrontarsi nelle gare. «Decidemmo di iscriverci al Gsa Valsesia. Andavamo il mercoledì sera a Borgosesia ad allenarci con il gruppo e per il resto ci allenavamo nei sentieri tra Scopello e Mera».

Carluccio Chiara, grazie anche alla sua esperienza, ha capito che Giuseppe e Nicolò Lora Moretto avevano la passione vera per la corsa in montagna e ha iniziato a intravedere delle qualità.

Così ha deciso di coinvolgere Italo Quazzola come allenatore del Gsa e affidargli Nicolò Lora Moretto. Da lì è arrivata la svolta. «Quando io e mio fratello abbiamo conosciuto Italo qualcosa è cambiato – riprende -. Da quando ha iniziato a seguirci sono cresciuto, senza dimenticare i consigli di Carluccio».

Stellare la stagione 2022

«Al primo anno da Junior non conoscevo nessuno – prosegue Lora Moretto –. Alla prima gara del campionato italiano, valida per i Mondiali, arrivai settimo. Era una prova determinante per le convocazioni agli Europei, prendevano solo i primi sei ma venni aggregato comunque alla squadra azzurra. Quell’esperienza è stata determinante, mi ha motivato tantissimo e sono tornato con tanta voglia di allenarmi».

E così sono arrivati i risultati: terzo ai campionati italiani di corsa in salita a Premana, poi il primo posto al Trofeo Nasego a Casto, poi terzo posto in Puglia. Ed ecco arrivare la convocazione per i campionati mondiali di corsa in montagna.

