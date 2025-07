Riccardo Nicola è campione del mondo di doppio decathlon. L’atleta valsesiano firma anche il record italiano nella specialità.

Impresa storica per l’atleta serravallese Riccardo Nicola, che conquista il titolo mondiale nell’Icosathlon – conosciuto anche come doppio decathlon – ai Campionati del Mondo di Ultra Multievents, svoltisi a Besançon, in Francia. Con una prestazione straordinaria, chiude la competizione con 11.984 punti, firmando anche il nuovo record italiano nella disciplina.

Il campionato Mondiale di Icosathlon a Besançon

Dal 12 al 13 luglio si è svolto a Besançon (Francia) il 31mo Campionato mondiale di Ultra Multievents. La gara maschile, l’Icosathlon o “Double Decathlon”, prevede 20 prove in due giorni, tra cui tutte le specialità olimpiche su pista più 200 ostacoli e 3000 metri. Le regole, stabilite dalla federazione Iaum, sono simili a quelle di World Athletics e Fidal. È obbligatorio completare tutte le gare e nei salti in elevazione si hanno al massimo sei tentativi.

L’impresa di Riccardo

Non è la prima volta che Riccardo Nicola affronta una gara così impegnativa. Nel 2015, a Tartu (Estonia), aveva già partecipato da under 18 a un Icosathlon – unico italiano a riuscirci – vincendo i Campionati mondiali di categoria. In quella stessa edizione, Paoluzzi stabilì il record italiano assoluto, conquistando il titolo mondiale con 11.673 punti.

Nuovo record italiano

Nicola, ingegnere biomedico e atleta della Serravallese, si allena sulla pista di Borgosesia e ha ottenuto un punteggio record italiano di 11.984 punti nell’Icosathlon, superando il precedente primato di oltre 300 punti. Dopo aver migliorato il personale e classificato tra i primi otto ai Campionati italiani assoluti di prove multiple, si è concentrato su questa gara estremamente impegnativa. L’Icosathlon, con molte corse lunghe e prove lattacide, rappresenta per lui una sfida affascinante e faticosa.

Una sfida oltre i limiti

L’Icosathlon è una prova estrema che richiede preparazione mentale e fisica per affrontare due giorni intensi di gare. È fondamentale sapersi adattare a imprevisti come condizioni meteo, infortuni e fatica. Alimentazione, recupero e strategia devono essere continuamente rivisti durante la competizione. Questa sfida mette alla prova la capacità di trovare nuove risorse quando sembrano esaurite. L’obiettivo non è la perfezione, ma sapersi gestire al meglio in ogni situazione, superando i propri limiti personali.

