Stefano Sottile vola a 2.30 ed è campione italiano di salto in alto. Con questa prestazione l’atleta borgosesiano mette una seria ipoteca sulle Olimpiadi di Parigi.

Stefano Sottile vola a 2.30 ed è campione italiano di salto in alto

Il limite minimo per garantirsi il viaggio a Parigi è superare l’alsticella a 2.33 metri. Stefano Sottile non ce l’ha fatta, ma adesso la sua presenza alle Olimpiadi di Parigi è molto probabile: nella giornata finale di ieri, domenica 30 giugno, ha vinto i Campionati italiani assoluti a La Spezia salendo fino a 2.30.

Tra l’altro, l’atleta borgosesiano si è reso protagonista di un percorso netto che in precedenza era passato da 2.10, 2.15, 2.20, 2.23 e 2.26. Seconda posizione per Manuel Lando, medaglia di bronzo per Eugenio Meloni. Per il 26enne valsesiano si tratta adesso del quinto titolo nazionale, tra indoor e all’aperto.

LEGGI ANCHE: Stefano Sottile sesto in Europa, adesso punta all’Olimpiade

Si fanno i conti per arrivare a Parigi

Sottile ha poi fatto alzare l’asticella a 2.33, ma sono purtroppo arrivati tre nulli. Il borgosiano però è salito nel ranking di World Athletics: bisognerà vedere la classifica finale alla chiusura di tutte le gare, poi ci sarà un verdetto sicuro. Ma tutta la Valsesia spera di vedere Stefano sulla pedana di Parigi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook